تغطية "سكاي نيوز عربية" لـ"إكسبو 2020 دبي" تكتسب طابعا دوليا بكل المقاييس نظرا لطبيعة الحدث الذي سيكون ملتقى للعالم في مكان واحد لرسم ملامح المستقبل، من خلال الانخراط في حوارات فاعلة وتقديم حلول واقعية للتحديات الملحة التي تواجه العالم أجمع.

"سكاي نيوز عربية" ستكون في قلب الحدث لنقل الفعاليات من وجهة نظر دولية، عبر التواصل والتفاعل مع صناع القرار المشاركين مع التركيز على مسارات إكسبو من الاستدامة وحتى رؤية الإمارات 2071.

وقال مدير الأخبار في "سكاي نيوز عربية" يوسف تسوري: "نسعد بتغطية إكسبو 2020 دبي بشكل خاص، ويأتي اهتمامنا بتغطية الحدث من منطلق استراتيجية سكاي نيوز عربية لتسليط الضوء على الفعاليات العالمية ونقلها للمشاهد في العالم العربي بأفضل شكل".

وأنشأت "سكاي نيوز عربية" ستوديو خاصا عالي التقنية في قلب إكسبو من منطقة جناح الاستدامة، تنقل من خلاله الحدث يوميا على مدار 6 أشهر منذ الانطلاق وصولا إلى حفل الختام في مارس 2022، كما تنقل الحدث عبر منصاتها الرقمية المختلفة.

وتولي "سكاي نيوز عربية" حفل الافتتاح اهتماما خاصا، حيث تبثه مباشرة عبر شاشتها وجميع منصاتها ومن خلال نوافذ عبر نشرات الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية، بالإضافة إلى متابعة كل الفعاليات عبر شبكة مراسليها المتواجدين في مواقع استراتيجية في "إكسبو 2020 دبي".

كما يقوم قسم البرامج بتخصيص حلقات خاصة عن "إكسبو"، وكانت البداية بإنتاج حلقة خاصة من برنامج "القصة" عن إكسبو تعرض قبل الافتتاح، كذلك برامج "أون ستريم" و"حوار بلس"، بالإضافة إلى العديد من الفقرات التي تعتمد على فعاليات الحدث.

ويقدم البرنامج الصباحي أيضا فقرات يومية من موقع "إكسبو 2020 دبي"، مع التركيز على الجانب الثقافي والترفيهي للحدث.

قسم الاقتصاد سيبث نشرات خاصة من ستوديو "سكاي نيوز عربية" في إكسبو، ليطلع المشاهدين على آخر أخبار الاقتصاد بالعالم.

أما عن المنصات الإلكترونية، فيقوم موقع "سكاي نيوز عربية" بإنشاء صفحة حية خاصة "LIVE PAGE"، لمتابعة جميع أخبار إكسبو لحظة بلحظة على مدار الساعة، كذلك عبر صفحات القناة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكذلك تخصص إذاعة "سكاي نيوز عربية" العديد من الفقرات خلال البرامج ونشرات الأخبار عن إكسبو، مع متابعة كل الأخبار الواردة من هناك.