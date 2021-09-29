وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، نجلاء بودن حرم رمضان، بتشكيل الحكومة الجديدة، حسب ما جاء في بيان رئاسي رسمي.

وذكر البيان: "عملا بأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الأربعاء 29 سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال".

من هي نجلاء بودن؟

ونجلاء بودن رمضان من مواليد عام 1958 بولاية القيروان، وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس.

وتخصصت بودن في علوم الجيولوجيا، وتشغل حاليا مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتمّ تعيينها، في عام 2011، مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي.

كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن عام 2015.

ونجلاء بودن رمضان لا يعرف لها انتماء سياسي، شأنها شأن رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي لا يُعرف انتماؤه السياسي والحزبي.

ويعتبر تعيين بودن أول خطوة في تركيبة حكومة الرئيس قيس سعيد لإدارة المرحلة الانتقالية، وهي مرحلة سيتم العمل خلالها على إرساء إصلاحات سياسية.