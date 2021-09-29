وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو مصورة للحريق، فيما شهد طريق الكورنيش زحاما كبيرا.



وأغلقت قوات أمن الإسكندرية، طريق الكورنيش جزئيًا، إثر نشوب الحريق، وانتقلت قوات الأمن والدفاع المدني إلى مكان الحادث للتعامل مع البلاغ، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وتسبب الحريق في زحام شديد بطريق الحرية، إثر الإغلاق الجزئي الناتج عن الحريق، حيث دفعت قوات الدفاع المدني بـ12 سيارة إطفاء مجهزة للسيطرة.

وامتدت النيران لعدد من مطاعم مجمع ميراج السياحي بكورنيش البحر عند منطقة جليم، وهي "لاتينو- ليبانيرو- ستار باي- سي چل"، فيما لم يتم تحديد الخسائر بعد.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن قوات الدفاع المدني تمكّنت من السيطرة على الحريق.