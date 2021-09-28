وتناول اللقاء، الذي حضره الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى التطورات في المنطقة والعمل المشترك لدعم السلام والاستقرار فيها.

كما حضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والوفد المرافق للمسؤول الأميركي.