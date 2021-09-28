كما حكمت بالمؤبد على 9 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات على متهم عاشر، وبراءة 6 أشخاص، في القضية نفسها.

المحكوم عليهم بالإعدام هم: أحمد أمين محمد كمال عبدالعال، وأحمد محمد فوزي أبو الهدى عامر، وأحمد محمد حسن سليمان.

وكانت المحكمة قد أحالت أورق المتهمين في جلستها السابقة إلى مفتي الجمهورية.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2015، بعد قيام مجموعة من الأشخاص المجهولين والملثمين تقلهم سيارة ويحملون أسلحة نارية باستهداف أسرة المواطن أحمد المتولي المنشاوي، أمام المدرسة الابتدائية بقرية النزهة بدائرة مركز شرطة المنصورة.

وتسبب الهجوم في حينه بوفاة كل من رضا رياض معوض، 37 سنة، سائق، نتيجة إصابته بعدة طلقات نارية، وعبد الباسط أحمد المتولي، 29 سنة، أمين شرطة بأمن الموانئ بالعريش، نتيجة إصابته بعدة طلقات نارية.

كما أصيب في الحادث كل من أحمد معوض رياض، 20 سنة، عامل، بطلق ناري بالساق اليسرى، ومحمد رياض معوض الجندي، 38 سنة، عامل، بطلق ناري بالظهر.

وكشفت تحريات المباحث والأمن الوطني عن تورط مجموعة من المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية في الحادث، إذ تم استهدافهم وإلقاء القبض عليهم واعترفوا بارتكاب الواقعة.