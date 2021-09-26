وقال البرهان خلال افتتاح مستشفى عسكري جنوب الخرطوم "القوات المسلحة، سنعمل على هيكلتها".

ونقلت "فرانس برس" عن البرهان قوله "لن نسمح بأي نشاط حزبي في القوات المسلحة"، متعهّدا على وجه الخصوص تطهيرها من الإخوان المسلمين.

كما أكد حرص الجيش على إجراء انتخابات وتسليم السلطة بحلول نهاية الفترة الانتقالية. وقال "نحن كعسكريين نلتزم بالانتخابات في الموعد الذي اتفقنا عليه في نهاية الفترة الانتقالية".

وأضاف "وبعد الانتخابات ستختفي القوات المسلحة من المشهد السياسي".

واجتمع البرهان مساء الأحد مع كبار ضباط الجيش في مقر القيادة العامة بوسط الخرطوم.

ونفى ما يشاع عن أن الجيش يريد القيام بانقلاب قائلا "أن ما يشاع عن نية القوات المسلحة القيام بانقلاب هو محض افتراء"، مؤكدا أن "القوات المسلحة هي من أفشلت المحاولة الانقلابية التي كانت ستحدث فتنة في البلاد".

وعقب الإطاحة بنظام البشير في إبريل 2019 إثر انتفاضة شعبية استمرت شهورا، وقّع المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلم الحكم وقادة الاحتجاجات المدنيون في أغسطس من العام نفسه اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات.

ولاحقا، تم تمديد الفترة الانتقالية حتى نهاية 2023 بعدما أبرمت الحكومة السودانية اتفاق سلام مع عدد من حركات الكفاح المسلح.