وقال مجلس الأمن القومي في بيان إن سوليفان شدد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على أن "أي محاولة منجانب عسكريين لتقويض روح الإعلان الدستوري للسودان والمعايير المتفق عليها ستكون لها عواقب خطيرة على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان وعلى المساعدات المزمعة".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان محاولات لتعطيل عملية الانتقال في السودان بالقوة؛ وجدد المجلس دعمه الكامل لمساعي حمدوك الرامية لإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.

وحث أعضاء المجلس جميع أصحاب المصلحة على المشاركة البناءة في المبادرة الوطنية التي أطلقها حمدوك باسم "الأزمة الوطنية وقضايا المرحلة الانتقالية - الطريق إلى الأمام".

وجدد فولكر بيرتس؛ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان "يونتامس"؛ التأكيد على ضرورة إصلاح الأجهزة الامنية وإعادة هيكلة الجيش؛ وتعهد بدعم التحول المدني في البلاد.

وتعهدت بريطانيا والنرويج وعدد من البلدان الأوروبية بالوقوف بحزم من أجل إنجاح التحول المدني الذي دخلت فيه البلاد عقب الإطاحة بنظام المؤتمر الوطني - الجناح السياسي للإخوان - في أبريل 2019.