وأكد أخنوش، خلال مؤتمر صحفي، حرصه على تشكيل أغلبية متماسكة من أجل الوصول إلى حكومة منسجمة في المملكة.

وأضاف أخنوش الذي يقود حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تصدر انتخابات البرلمان في 8 من سبتمبر الجاري، أن مبدأ التوازن بين الأغلبية والمعارضة كان يقتضي عدم تجميع القوى في جانب واحد.

وأشار أخنوش إلى سعي الحكومة لبرنامج قوي وقابل للتطبيق، موضحا أن المنطق الذي حكم تشكيل هذه الأغلبية هو الإرادة الشعبية في مقام أول.

وشدد أخنوش على اقتراح أسماء تحظى بالمصداقية والأمانة من أجل تولي المناصب الوزارية، في مسعى إلى تلبية انتظارات المواطنين.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد تصدر انتخابات البرلمان بعدما حصل على 102 من المقاعد، وتلاه حزب الأصالة والمعاصرة بـ86 مقعدا.

أما الحزب الثالث المشارك الذي سيشارك في الائتلاف الحكومي فهو حزب الاستقلال، أقدم حزب سياسي في البلاد، ونال 81 مقعدا.

ومني حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة، لولايتين بين 2012 و2021، بهزيمة مدوية خلال الانتخابات الأخيرة، فتراجع إلى المركز الثامن بـ13 مقعدا فقط.