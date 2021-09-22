وعقدت القيادات العسكرية والأمنية في المجلس الانتقالي اجتماعا، الثلاثاء، برئاسة عيدروس الزبيدي رئيس المجلس قائد القوات الجنوبية لبحث تطورات التصعيد الحوثي صوب المحافظات الجنوبية.

وحذر القادة العسكريون والأمنيون من تمادي ميليشيات الحوثي وقوى الإرهاب والتطرف، التي تحاول غزو الجنوب من جديد متوعدين بسحق أي محاولة أخرى.

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وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن "القوات الجنوبية لن تفرط بشبر واحد من أرض الجنوب وأن ما يحدث في محافظة شبوة كان ناتجا لتسليم شبوة لميليشيات الإخوان التي أدارت ظهرها لمليشيات الحوثي، ووجهت سلاحها نحو أبناء المحافظة".

وناقش الاجتماع إجراءات عملية التعبئة العامة، والدفاع الوطني والتخطيط والاستعداد لمواجهة خطر التهديدات الحوثية الإيرانية، والعناصر الإرهابية.

وشدد المجلس الانتقالي على أهمية التنفيذ الصارم لكافة إجراءات حالة الطوارئ بما فيها مواصلة الحملة الأمنية في ضبط السيارات غير المرقمة، والأسلحة غير المرخصة، وضبط المتسببين في أي أعمال خارجة عن القانون، أو أي ممارسات تخل بالأمن والسكينة العامة.

وتزامن الاجتماع مع الذكرى السابعة للانقلاب الحوثي، في سنوات عمقت فيها الميليشيات الموالية لإيران جراح اليمنيين، وعرقلت مساعي السلام في هذا البلد.