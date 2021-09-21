وأكد التحالف اتخاذه "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وأضاف التحالف أن "كافة محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان التحالف قد أعلن آخر الشهر الماضي، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة حاولت شن هجوم على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وأشار التحالف وقتها إلى أن محيط المطار شهد "تناثر الشظايا" من جراء اعتراض الطائرة.