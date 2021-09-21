ووفق مراسل "سكاي نيوز عربية" في الخرطوم، فإن ضباطا في الجيش السوداني، حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة، ولكنهم فشلوا.

وأضاف مراسلنا نقلا عن مصادر رسمية سودانية، بأن ضباطا في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة.

وقال متحدث باسم مجلس السيادة في السودان إن "محاولة الانقلاب تم احتواؤها والوضع تحت السيطرة"

وأشار إلى أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم، وسط ترقب بيان عسكري للجيش السوداني بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة.