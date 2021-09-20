وجاءت تصريحات السيسي خلال استقباله وزير الدفاع في الحكومة اليمنية، الفريق محمد المقدشي الذي يزور القاهرة حاليا.

وقال السيسي إن الحل السياسي يجب أن يلبي طموحات الشعب اليمني وانفاذ إرادته الحرة وينهي التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اليمني، مشددا على أن تلك هي مبادئ وثوابت السياسة المصرية، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهداً لمساعدة اليمن في بلوغ تلك الاهداف.

من جانبه، أكد المقدشي على علاقات التعاون بين مصر واليمن في كافة المجالات خاصة على الصعيدين العسكري والأمني، كما أعرب عن تطلع بلاده لاستمرار مصر في دعم الجهود السياسية الهادفة لاحتواء الوضع في اليمن وإنهاء الأزمة الإنسانية بها.