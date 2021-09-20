وقال الجيش الوطني الليبي في بيان، إن مروحيتين اصطدمتا في الهواء فوق قرية مسوس، على مسافة 130 كيلو مترا جنوب شرقي مدينة بنغازي.

وأضاف البيان أن العميد طيار بوزيد البرعصي، والعريف فني ميلاد الأصيبعي، لقيا مصرعيهما في الحادث، بينما نجا طاقم الطائرة الثانية، مشيرا إلى أن المروحيتين كانتا في مهمة عسكرية.

ونعى محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الضابطين.

ويأتي الحادث بينما يواجه الجيش الوطني الليبي مسلحين في المناطق الجنوبية المتاخمة للحدود مع تشاد، بعد مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو في أبريل الماضي في معارك بين حكومته ومتمردين تشاديين.