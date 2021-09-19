وجرى اعتقال الأسيرين، وهما أيهم كممجي ومناضل انفيعات، خلال عملية دهم للجيش الإسرائيلي لمنزل بالمنطقة الشرقية من مدينة جنين في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال عملية مشتركة لجيش الدفاع الإسرائيلي، اعتقل جهاز الأمن العام (الشاباك) وجيش الدفاع في مدينة جنين الأسيرين الأخيرين الذين فروا من سجن جلبوع، وهما على قيد الحياة وتم اقتيادهم للتحقيق".

ويأتي اعتقال الأسيرين كممجي وانفيعات بعد أيام من إعادة اعتقال أربعة أسرى آخرين فروا معهما من سجن جلبوع عبر حفر نفق إلى خارج السجن، وهم زكريا الزبيدي ومحمد العارضة ومحمود العارضة ويعقوب قادري.

ويتحدّر كممجي من بلدة كفر دان قرب جنين، وكان اعتُقل في 2006 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة خطف المستوطن الإسرائيلي إلياهو أشيري وقتله.

أمّا انفيعات فاعتُقل في 2020 بحسب حركة الجهاد الإسلامي، وكان ينتظر نطق الحكم بحقّه. وكان قد سُجن مرّات عدّة في السابق، بسبب نشاطه في هذه الحركة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه وضع منظومة القبة الحديدية على أهبة الاستعداد عقب اعتقال الأسيرين في جنين، تخوفاً من إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.