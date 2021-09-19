وأعلن تنظيم داعش في وقت سابق السبت، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف خط الغاز في محطة كهرباء "دير علي"، جنوب شرقي دمشق.

وقال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، إن الهجوم أدى إلى انقطاع الكهرباء عن العاصمة دمشق وضواحيها ومناطق أخرى.

وتغذي محطة "دير علي" في جنوب شرقي دمشق، أكثر من 50 بالمئة من احتياجات سورية من الكهرباء، وفق وزير الكهرباء السوري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الحكومية "سانا"، السبت، عن الزامل قوله إن خروج المحطة عن الخدمة أدى إلى خروج بقية محطات التوليد العاملة نتيجة هبوط التردد.

وكشف أن عبوات ناسفة استهدفت خط الغاز إضافة إلى برجي توتر، مما أدى إلى هبوط ضغط الغاز بشكل مفاجئ على محطة "دير علي" وفصلها وخروجها عن الخدمة.

وأكد بدء العمل على إصلاح الأضرار وإعادة التغذية الكهربائية بعد نصف ساعة من وقوع الاعتداء، مشيرا إلى أن التقنين سيكون "قاسياً بعض الشيء" ريثما يتم إصلاح خط الغاز.

وتم الإعلان عن هزيمة تنظيم داعش في سوريا عام 2019، لكن التنظيم يواصل من مخابئه شن هجمات على القوات الحكومية السورية بما في ذلك في الصحراء السورية.

وتعد البنية التحتية للغاز والنفط في سوريا من بين أهداف المسلحين والجماعات المعارضة، وأدى النزاع في سوريا منذ عام 2011 إلى تدمير شبكات الكهرباء والبنية التحتية للنفط والغاز في جميع أنحاء البلاد.

ولا تزال أكبر حقول النفط في سوريا خارج سيطرة الحكومة في شمال شرقي البلاد، وأعاقت العقوبات الغربية واردات الوقود من الخارج.