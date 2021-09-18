جاء ذلك بعد أن تلقت وزارة العدل المصرية، صباح السبت، إخطارا من أمن مجمع محاكم المنيا، بأنهم فوجئوا بالعثور على منشورات بوجود متفجرات بالمبنى، وعلى الفور وجه وزير العدل عمر مروان، باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.

وحرصا على المواطنين، تم إخلاء المبنى بالكامل من القضاة والمحامين والمتقاضين والموظفين والعمال، "بشكل سلس وآمن، ووفقا لإجراءات وقواعد السلامة، منعا للتدافع، كما تم نقل المتهمين في القضايا المنظورة بالمحكمة إلى محبسهم مرة أخرى".

وأضاف البيان، أنه بانتقال الجهات المعنية وخبراء المفرقعات إلى مبنى مجمع المحاكم بالمنيا، تم تمشيط ومسح كافة الغرف ومحيط المحكمة، وتبين سلبية البلاغ، ولم يُعثر على أي جسم غريب أو مفرقعات.

وبعد التأكد من سلامة مبنى مجمع محاكم المنيا، انتظم العمل وعاد القضاة إلى عملهم وواصلوا النظر في القضايا المتداولة أمامهم، دون أن يترتب على عدم الحضور اليوم أي جزاء قانوني، سواء بصدور أحكام غيابية أو شطب دعواهم، حفاظا على حقوق المتقاضين.

ووجهت وزارة العدل في بيانها الشكر إلى وزارة الداخلية، على سرعة الانتقال والمهنية العالية في إجراءاتها، حتى تمام عودة العمل بالمحكمة.