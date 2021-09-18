وجاء الرفض الإماراتي لقرار البرلمان الأوروبي في بيان لمدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، سعيد الحبسي.

وقال البيان الإماراتي: "نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقا باعتبارها غير صحيحة. وعلاوة على ذلك، يتجاهل القرار بشكل كامل جميع الإنجازات المهمة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان".

ونقلت وكالة الإمارات للأبناء (وام) عن البيان: "لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة، ويكرس دستور دولة الإمارات والتشريعات الوطنية الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".