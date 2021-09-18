التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، وذلك على هامش زيارته إلى المملكة المتحدة.