واجتمعت حكومة رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي في القصر الرئاسي للاتفاق على الاقتراح الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه.

وتضمنت مسودة الوثيقة استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

ويتضمن البيان عناوين اجتماعية واقتصادية عديدة وافقت عليها اللجنة الوزارية التي شكلت لهذه الغاية.

وبدا لافتا السرعة التي أقر فيها البيان، خلال ثلاث جلسات، في حين شهدت تجارب الحكومات السابقة تأخيرات طويلة قبل إقرار البيانات.