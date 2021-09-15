ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن وزير الإعلام جورج قرداحي قوله: "أنهت لجنة صياغة البيان الوزاري إقرار مسودة البيان، وسوف تناقش في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد عند الرابعة من بعد ظهر غد في قصر بعبدا ليتم إقرارها".

وأضاف: "على أمل أن تمثل الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب في بداية الأسبوع المقبل، لطلب نيل الثقة من السادة النواب على أساس هذا البيان الوزاري".

وتتضمن مسودة البيان التأكيد على التزام حكومة نجيب ميقاتي بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد.

كما تتعهد الحكومة بإعادة التفاوض مع الدائنين، للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام، إضافة إلى استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وتنص مسودة البيان الحكومي كذلك على الالتزام ببنود المبادرة الفرنسية، لوضع خطة إصلاحية.

يشار إلى أنه بعد 13 شهرا من المراوحة و3 رؤساء حكومات تم تكليفهم لتشكيل الحكومة العتيدة، أبصرت الحكومة اللبنانية، الأسبوع الماضي، النور وانعكس خبر تشكيلها إيجابا على الشارع اللبناني، وعلى معظم مواقع التواصل الاجتماعي.