جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفرنسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق في قصر "فونتينبلو" التاريخي في العاصمة الفرنسية باريس، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

ورحب الرئيس الفرنسي بزيارة ولي عهد أبوظبي، معربا عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك.

ونقل الشيخ محمد بن زايد إلى الرئيس الفرنسي تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتمنياته له الصحة والسعادة ولبلده الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب ولي عهد أبوظبي عن سعادته بزيارة فرنسا، مشيرا إلى استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر مع الرئيس الفرنسي خلال الفترة الماضية وأن هذه اللقاءات المباشرة تعمق من علاقات الجانبين وتجسد ما وصلت إليه من تطور.

وقال في تغريدة له عقب اللقاء: "سعدت بلقاء الرئيس الفرنسي ماكرون في باريس، بحثنا تعزيز علاقاتنا الإستراتيجية، اضافة الى القضايا والمستجدات في المنطقة وأهمية الحفاظ على الامن والاستقرار فيها لدفع التنمية والازدهار الى الامام".

واستعرض الجانبان خلال اللقاء ما وصلت إليه مسارات التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات الحيوية والتي تدعم عملية التقدم والتطوير والتنمية المستدامة التي يستهدفها البلدان.

كما تناول اللقاء مستجدات جائحة "كوفيد ــ 19" والجهود العالمية المبذولة للتعامل معها على مختلف المستويات الإنسانية والاقتصادية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

كما تطرق اللقاء إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية خاصة التطورات الجارية في أفغانستان.

وأعرب الرئيس الفرنسي في هذا الشأن عن شكر الجمهورية الفرنسية وتقديرها للدعم الذي قدمته دولة الإمارات في عملية إجلاء رعايا مختلف الدول من أفغانستان.

وأكد الجانبان أهمية دفع الجهود باتجاه ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة من خلال الحلول الدبلوماسية والحوار الفاعل بما يحقق تطلعات الشعوب إلى البناء والتنمية والعيش بسلام واستقرار.

رافق الشيخ محمد بن زايد وفد يضم الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وعلي بن حمّاد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الاعلى للامن الوطني وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وهند مانع العتيبة سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يرافقه الرئيس الفرنسي قد قام لدى وصول باريس بجولة في مرافق قصر "فونتينبلو" وأقسامه والذي يعد أحد أهم القصور الملكية في فرنسا وأضخمها بتصاميمه الداخلية والخارجية القائمة على الطراز المعماري الأوروبي الذي ساد خلال العصور الوسطى وعصر النهضة ومن أكثر المعالم التاريخية والسياحية استقطابا للسياح في فرنسا.

كما اطلع على "المسرح الإمبراطوري" الذي يعد تحفة معمارية والذي تكفل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بترميمه فأعيدت تسميته باسم "مسرح خليفة بن زايد آل نهيان" عرفاناً وتقديراً لما قدمه للصرح التاريخي.