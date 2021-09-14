وذكر بولتون، في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، أن "قرار سحب قوات أميركا والناتو من أفغانستان كان خطأ كبيرا، وأنا أعتقد أن سياسة المفاوضات مع طالبان كان الخطأ الأصلي الذي ارتكب، فنحن تفاوضنا مع مجموعة إرهابية وليس مع الحكومة الشرعية".

وأضاف: "كان هذا انهزاما لنا، إنه خطأ كبير ارتكبته الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "الآن بإمكان التنظيمات الارهابية استخدام الأراضي الأفغانية كملاذ للتخطيط لهجمات إضافية ضد أميركا.. لم أكن أوافق على المفاوضات مع طالبان".

النظام الإيراني "غير مستقر"

جوابا على سؤالنا بشأن مصير الاتفاق النووي، قال مستشار الأمن القومي السابق: "الاتفاق النووي كان خطأ من الأول، وإحياؤه سيعطي للولايات المتحدة وبقية العالم إحساسا خاطئا بالحماية والأمان وبأنه تم احتواء البرنامج النووي الإيراني".

وتابع: "أعتقد أنه طالما تستمر إيران في الحصول على أسلحة نووية، وهذا أمر تعمله منذ أكثر من 20 عاما، ستبقى طهران خطرا على العالم".

وذكر بولتون: "في القضايا الدولية، يمكننا التعامل مع هذا النوع من الدول إما عبر العمل معها على تغيير سلوكها أو تغيير النظام".

وأردف قائلا: "الشعب الإيراني معارض تماما لإيران، وفي حال كانت هناك طرق لتفكيك النظام الحالي في إيران، فأنا أعتقد أن النظام سينهار أسرع مما يتخيله الناس، لأن النظام غير مستقر وهناك قلق داخله، الشعب الإيراني تعب من 40 سنة من سوء الإدارة والقمع".