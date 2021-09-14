وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني عبد الجليل عبد الرحيم، إن "84 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 67 آخرون في 11 ولاية بالسودان، منذ بداية موسم الأمطار".

وأوضح المتحدث أن القتلى لقوا مصرعهم غرقا أو صعقا بالتيار الكهربائي أو من جراء انهيار منازلهم.

وأضاف أن الفيضانات دمرت حوالى 8400 منزل، وألحقت أضرارا بأكثر من 72 ألف منزل في أنحاء البلاد.

ويشهد السودان سنويا بين يونيو وأكتوبر أمطارا غزيرة، غالبا ما تؤدي إلى فيضانات تتسبب في تدمير أو تضرر ممتلكات وبنى تحتية وإتلاف محاصيل زراعية.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 100 ألف شخص تضرروا من هذه الأمطار الغزيرة والفيضانات منذ يوليو الماضي.

وفي تقرير صدر الأسبوع الماضي، قالت الأمم المتحدة إن المياه غمرت حوالى 50 قرية في جنوب السودان، مما أدى إلى نزوح 65 ألف شخص، من بينهم لاجئون من دولة جنوب السودان غمرت المياه مخيمهم.

والعام الماضي، اضطرت السلطات السودانية لإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بسبب الأمطار الغزيرة التي ألحقت أضرارا بـ650 ألف شخص على الأقل، ودمرت كليا أو جزئيا أكثر من 110 آلاف منزل.