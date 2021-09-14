وقالت مصادر قضائية إنه "جرى التحقيق مع جورج بعد القبض عليه أثناء عودته قادما من إيطاليا، لصدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره على ذمة القضية".

واتهم ورج في التحقيقات الأولية وتحريات الأمن بـ"إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح قاصدا الإنقاص من هيبة الدولة وتكدير السلم والأمن العام، والتحريض على قلب نظام الحكم وترويج المبادئ والأفكار التي تؤدي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية".

وأضافت المصادر أن جورج "يواجه أيضا اتهامات بإدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية واستخدام العنف".

وبعد انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة.

ومن ناحية أخري قالت مصادر مطلعة على مجريات التحقيق، إن باتريك نفى التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن الحساب المذكور لا يخصه، ودفع محاميه بـ"عدم صحة هذه المنشورات، وبأنها منشورة على صفحة أخرى منسوبة له وليست صفحته الشخصية".