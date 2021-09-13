ويأتي القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2021، في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وطالب القرار الجهات الرقابية كافة بـ"متابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة".

وتشمل قائمة الأشخاص:

1 - أحمد محمد عبد الله محمد الشيبه النعيمي "الإمارات"

2 - محمد صقر يوسف صقر الزعابي "الإمارات"

3 - حمد محمد رحمه حميد الشامسي "الإمارات"

4 - سعيد ناصر سعيد ناصر الطنيجي "الإمارات"

5 - حسن حسين طباجه "لبنان"

6 - أدهم حسين طباجه "لبنان"

7 - محمد أحمد مسعد سعيد "اليمن"

8 - حيدر حبيب على "العراق"

9 - باسم يوسف حسين الشغانبى "العراق"

10 - شريف أحمد شريف باعلوى "اليمن"

11 - مانوج ساباروال او براكاش "الهند"

12 - راشد صالح صالح الجرموزي "اليمن"

13 - نايف ناصر صالح الجرموزي "اليمن"

14 - ذبيح الله عبد القاهر دوراني "أفغانستان"

15- سليمان صالح سالم عبولان "اليمن"

16 - عادل أحمد سالم عبيد علي بادره "اليمن"

17 - على ناصر عسيري "السعودية"

18 - فضل صالح سالم الطيابي "اليمن"

19 - عاشور عمر عاشور عبيدون "اليمن"

20 - حازم محسن الفرحان +حازم محسن فرحان "سوريا"

21 - مهدى عزيز إله كياستى "إيران"

22 - فرشاد جعفر حاكم زاده "إيران"

23 - سيد رضا سيد محمد قاسمي "إيران"

24 - محسن حسن كاركرحجت "إيران"

25 - إبراهيم محمود أحمد محمد "إيران"

26 - أسامة حسين دغيم "سوريا"

27 – عبد الرحمن أدو موسى "نيجيريا"

28 - صالح يوسف أدامو "نيجيريا"

29 - بشير علي يوسف "نيجيريا"

30 - محمد إبراهيم عيسى "نيجيريا"

31 - إبراهيم علي الحسن "نيجيريا"

32 - سوراجو أبوبكر محمد "نيجيريا"

33 - علاء خنفورة أو علاء عبدالرزاق علي خنفورة أو علاء الخنفورة "سوريا"

34 - فادي سعيد كمار، فادي سعيد قمر "بريطانيا"

35 - وليد كامل عوض "سانت كيتس - نافيس"

36 - خالد وليد عوض "سوريا"

37 - عماد خالق كونداكزى "روسيا"

38 - محمد أيمن تيسير رشيد المراياتى "الأردن"

أما الكيانات التي شملتها القائمة فتضم:

1 - شركة اثار الأشعة للتجارة

2 - شركة م ح الحمرية ارزو الدولية م م ح

3 - شركة حنان للملاحة

4 - شركة فور كورنرز بتروليوم

5 - شركة ساسكو لوجستيك

6 - شركة الجرموزي للتجارة العامة

7 - شركة الجرموزي للشحن والتخليص /ش.ذ.م.م/

8 - شركة الجرموزي لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة /ش.ذ.م.م/

9 - شركة ناصر الجرموزي للتجارة العامة /ش.ذ.م.م/،

10 - شركة ناصر الجرموزي للشحن والتخليص ش ذ م م

11 - ويف تك للكمبيوتر ذ م م

12 - ان واي بي أي تريدينج- م م ح

13 - كى سى إل جنرال تريدنج م م ح

14 - مجموعة الإنماء

15 - شركة العمقي وإخوانه للصرافة