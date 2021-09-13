وجاء هذا التعهد خلال مشاركة وزير الدولة أحمد الصايغ، في الاجتماع الوزاري لدعم الوضع الإنساني في أفغانستان، والذي ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.

وأكد الصايغ "التزام دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق، حيث تتابع الدولة الوضع في أفغانستان وتواصل دعمها للجهود الدولية الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للشعب الأفغاني"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وأضاف: "الإمارات لطالما قدمت يد العون والمساعدة لأفغانستان، وكجزء من التزام راسخ تجاه شعب أفغانستان، قدمت ​​أكثر من 6.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار أميركي) مساعدات خلال السنوات الماضية، تركزت بشكل أساسي على توفير الغذاء، والخدمات الصحية، والمياه، والصرف الصحي، والإسكان، والتعليم، مع التركيز بشكل خاص على النساء والأطفال".

ومنذ بداية سبتمبر الجاري، تم تقديم أكثر من 285 طن من المواد الغذائية والطبية العاجلة، عبر تدشين جسر جوي إنساني شهد حتى اليوم تسيير 12 طائرة لتلبية احتياجات الأسر الأفغانية في ظل الأوضاع الراهنة.

كما قامت دولة الإمارات خلال أغسطس الماضي بإجلاء أكثر من 40 ألف شخص من الأفغان والرعايا الأجانب، إذ تستضيف "مدينة الإمارات الإنسانية" حاليا آلاف العائلات الأفغانية مؤقتا، إلى أن تنتقل إلى وجهاتها النهائية.

يذكر أن الإمارات أرسلت إلى أفغانستان، الاثنين، طائرة تحمل على متنها 30 طنا من المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية.