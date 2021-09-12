وكتب صالح في تغريدة على حسابه بتويتر: "تفقدت مرافق ميناء المخا وتأكدت من فشل مخطط 11 سبتمبر الحوثي الإيراني، الذي أراد مسح مشروعنا الوطني المتمثل في إحياء أقدم موانئ البحر الأحمر وإعادته للجاهزية لخدمة اليمن واليمنيين، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

ومن جهته، قال مدير الميناء عبد الملك الشرعبي، إن الميليشيات الحوثية الإجرامية استهدفت الميناء بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما أدى إلى اشتعال النار في صهاريج وهناغر الميناء، وإلحاق أضرار متعددة داخل الميناء، مؤكدا عدم وقوع خسائر بشرية.

ولفت إلى أن الترتيبات كانت جارية لإعادة تشغيل الميناء بشكل رسمي، بحضور وفد حكومي من وزارة النقل والجمارك والزراعة وعدد من ممثلي الوزارات والمكاتب الحكومية.

وأكد أن قصف الميناء المدني يعد عملا إجراميا من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، التي تسعى إلى تعطيل الميناء بعد أشهر من إصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب التي أشعلتها وبداية استقبال السفن التجارية.