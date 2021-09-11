وذكر مصدر أمني، طلب عدم كشف اسمه، أن الهجوم الليلي جرى في قرية نائية قرب قضاء مخمور جنوب الموصل على بعد 300 كلم شمال بغداد، وفق "فرانس برس".

وقال صالح الجبوري مدير ناحية القيارة القريبة من موقع الهجوم إن "عناصر من بقايا تنظيم داعش هاجموا قرابة الساعة الثانية فجرا حاجزا امنيا للحشد الشعبي" مشيرا إلى "مقتل أربعة بينهم عنصر في الحشد وضابط ومختار القرية".

من جهته، قال المصدر الأمني إن "الهجوم الذي استخدمت فيه اسلحة خفيفة وقذائف هاون اسفر كذلك عن إصابة سبعة اشخاص".

ووقع الهجوم بعد خمسة أيام من هجوم على حاجز أمني في محيط جنوب كركوك نفذه داعش، وأسفر عن مقتل 13 عنصرا في الشرطة الاتحادية.

وإثر الهجوم الاخير في جنوب كركوك نفذ جهاز مكافحة الإرهاب بدعم من جهز المخابرات واسناد التحالف الدولي عملية عسكرية لملاحقة المهاجمين.

وشن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ثلاث ضربات استهدفت مغارات ومضافات لعناصر التنظيم في مناطق كتكة وكلوزي وسربير شمال غرب كركوك، أدت إلى مقتل ثمانية من مقاتلي التنظيم، بحسب مصدر امني رفيع.

وتأتي الهجمات في أعقاب زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد خلالها أنه "لا ينبغي التراخي" في مواجهة الإرهابيين، محذرا بأن "داعش لا يزال يشكل تهديداً".

وأعلن العراق أواخر العام 2017 انتصاره على داعش، بعدما طرده من كل المواقع التي سيطر عليها في 2014.

وتراجعت مذاك هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية لا تزال تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وصحراوية، فيما يقوم التنظيم بين وقت وآخر باستهداف مواقع عسكرية بين حين وآخر.