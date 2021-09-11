وتقام الفعالية الإعلامية الثانية، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات ضمن "مشاريع الخمسين"، في قصر الوطن في أبوظبي الأحد 12 سبتمبر بمشاركة ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، لمواكبة الحدث الذي أعلن عن انطلاقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مطلع شهر سبتمبر الجاري ليؤسس لدورة تنموية شاملة على أعتاب الخمسين عاماً المقبلة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

وتعكس الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين" مجموعة جديدة ومتكاملة من المبادرات الهادفة التي وضعتها حكومة دولة الإمارات لدعم استراتيجياتها الوطنية وبناء مستقبل مستدام لمجتمعها واقتصادها للخمسين عاماً المقبلة.

وتأتي الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين" لتسهم في صناعة دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو لدولة الإمارات، داخلياً وخارجياً، بما يعزز مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات، ويرتقي بتنافسية الإنسان على أرض الإمارات، وصولاً إلى أفضل المراتب عالمياً وأفضل المؤشرات محلياً ودولياً.

وتعزز الحزمة الجديدة الخاصة من "مشاريع الخمسين" إنجاز قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، باعتباره أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة.

وتستهدف "مشاريع الخمسين"، التي يتم الإعلان عنها تباعاً طيلة شهر سبتمبر، كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، والقطاعين العام والخاص، ويشمل أثرها الإيجابي والتنموي للعقود الخمسة المقبلة كل من يعيش على أرض الإمارات أو يختارها وجهة للعمل والإبداع والنمو.

وكانت الفعالية الإعلامية الأولى الخاصة بمشاريع الخمسين شهدت حضور عدد من الوزراء والمسؤولين وإطلاق مبادرات غير مسبوقة تعزز مكانة الإمارات وجهة عالمية لاستقطاب الاستثمارات والمواهب وتأسيس المشاريع الصناعية المتطورة وتفعيل فرص الاقتصاد الرقمي وتبني التكنولوجيا المتقدمة.

وحققت الفعالية الإعلامية الأولى لمشاريع الخمسين تغطية إعلامية محلية وإقليمية ودولية قياسية وصلت بعد 24 ساعة فقط من الإعلان عن أوائل "مشاريع الخمسين" إلى 229 مليون إنسان حول العالم.