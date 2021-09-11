وقال المتحدث نيد برايس في بيان: "نحث على موافقة البرلمان سريعا على هذه الحكومة الجديدة، حتى يتسنى لها العمل على تنفيذ إصلاحات ملموسة تعالج الموقف الاقتصادي المتدهور في لبنان".

واعتبر أن الموافقة "تبعث الأمل في اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات الماسة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني".

وأضاف برايس: "نحن مستعدون لدعم هذه الحكومة في العمل الشاق الذي ينتظرها".