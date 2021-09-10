وحسب ما نشر الإعلام الإسرائيلي، فإن الأسيرين المعتقلين هما يعقوب قادري، ومحمود عارضة.

ولا تزال الشرطة الإسرائيلية تعمل على تمشيط المنطقة، وسط عمليات بحث واسعة عن باقي الأسرى الأربعة.

وكان 6 سجناء فلسطينيون تتراوح أعمارهم بين 26 و49 عاما، قد هربوا بطريقة "هوليوودية"، بعد حفر نفق خارج سجن جلبوع قرب الضفة الغربية المحتلة.

وسيطرت عملية الهروب على وسائل الإعلام الفلسطينية والعبرية وباتت حديث الشارع الفلسطيني ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويبقى السجين الأكثر شهرة بين الهاربين، وهو زكريا الزبيدي، 46 عاما، حرا، وهو الذي كان قياديا في كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، خلال الانتفاضة الثانية من عام 2000 حتى 2005.