وقال ميقاتي في كلمته الأولى الجمعة: "الوضع صعب جدا لكنه ليس مستحيلا إذا تضامننا جميعا كلبنانيين.. يجب أن نضع يدينا بيد بعض".

وخنقت العبرة ميقاتي الذي أدمعت عيناه، واصفا حال الشعب اللبناني اليوم، وما يواجهه من صعوبات في أمور الحياة الأساسية.

وقال ميقاتي متأثرا: "الأمهات قللوا جرعات الحليب لأطفالهم لأن الحليب غير متوفر في لبنان، والأم اللبنانية تودع ابنها المهاجر بدمعة، وليس لديها ما يكفي لشراء حبة بنادول".

وأكد ميقاتي أن الحكومة اللبنانية "ستعمل بمبدأ وطني، متقيدين بالدستور اللبناني، آملين أن نعود لنوقف الانهيار الحالي".

وكان أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، الجمعة، قد أعلن تشكيل الحكومة الجديدة، بعد لقاء جمع رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي برئيس البلاد، ميشال عون.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون وميقاتي وقّعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.