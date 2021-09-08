كما قامت الإمارات باستضافة 5 آلاف من المواطنين الأفغان، الذين تم إجلاؤهم من بلدهم قبل سفرهم إلى دول أخرى.

كما أشاد المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء برلمانات العالم، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، بجهود مختلف دول العالم التي ساهمت في دعم الجهود الإنسانية في أفغانستان، وفق ما ذكرت وكالة "وام".