وقالت المصادر ذاتها، إن مراكز الاقتراع في مدينة العيون، تشهد ازدحاما كبيرا بالناخبين، الذين يتوافدون للمشاركة في عملية الاقتراع.

وتميزت مدن الصحراء المغربية عن بقية الأقاليم الأخرى بحملات انتخابية صاخبة، قادها زعماء سياسيون محليون يمثلون مختلف الأحزاب الوطنية.

وفي مدينة طنجة، أوضحت موفدتنا أن نسبة المشاركين بالانتخابات بلغت 7 في المئة حتى الآن.

وبشكل عام، أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في الرباط، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المغربية حتى منتصف النهار بالتوقيت المحلي، بلغت 12 في المئة.

يذكر أن هذه النسبة أعلى مقارنة مع 10 في المئة لنسبة المشاركة التي سجلت في انتخابات عام 2016.

وكانت مراكز التصويت في المغرب قد فتحت أبوابها صباح الأربعاء، في انتخابات عامة لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395، وأعضاء مجالس المحافظات.