بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، العلاقات الأخوية الثنائية وعددا من قضايا المنطقة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد من الأمير محمد بن سلمان، حيث تناولا مسيرة العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ليلة الثلاثاء.
كما استعراضا مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزه وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة.
وناقش الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان عددا من القضايا والمستجدات في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر حولها.