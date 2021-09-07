جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد من الأمير محمد بن سلمان، حيث تناولا مسيرة العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ليلة الثلاثاء.

كما استعراضا مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزه وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة.

وناقش الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان عددا من القضايا والمستجدات في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر حولها.