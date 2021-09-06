وتبين من التحريات والتحقيقات أن متهمين خطفوا الطفل أمير البالغ من العمر 6 سنوات من أمام منزله بقرية الشامية، بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

وتمكنت قوات الأمن من قتل أحد الخاطفين في تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة، وضبط الاثنين الآخرين، وتم تحرير الطفل، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

وقال والد الطفل في بلاغه، أنه عندما حاول ملاحقة الخاطفين قاموا بإطلاق النار تجاهه لمنعه وجيرانه من ملاحقتهم، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.

وكثفت قوات مباحث مديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع مباحث مركز شرطة ساحل سليم جهودهم لضبط المتهمين، وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز أن الخاطفين من نفس القرية ولهم خلفية جنائية، وأضافت التحريات أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لخطف الأطفال وطلب فدية، واتخذوا من منطقة زراعات قريبة من الجبل الشرقي وكرا لهم.

ونشرت وزارة الداخلية المصرية فيديو لعملية تحرير الطفل من قبضة المختطفين، بدءا من مداهمة عناصر الأمن لوكر الجناة، مرورا بتبادل النار، إلى تحرير الطفل من المخبأ وإحضاره لعائلته.