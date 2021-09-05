وأعربت وزارة الخارجية التركية، الأحد، عن تعازيها لمصر في ضحايا حادث سير وقع شرقي البلاد الليلة الماضية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزارة القول في بيان :"علمنا ببالغ الحزن نبأ وفاة وإصابة العديد من الأشخاص جراء انقلاب حافلة كانت متجهة من مدينة شرم الشيخ إلى القاهرة في مصر".

وأضافت :"نقدم تعازينا إلى مصر".

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس (100 كيلومتر شرق القاهرة) أن 13 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 33 آخرون في الحادث.

من جهتها، قالت الخارجية المصرية: "تابعت مصر بكل حزن وأسى الأنباء الواردة بشأن حادث الاصطدام بين قطار وحافلة بتركيا، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين".

وأضافت، في بيان: "هذا، وتعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".