ووجه السيسي، في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحية تقدير لكل مصري يشارك في نشر هذه الرسالة الإنسانية العظيمة.

وقال الرئيس المصري: "نحتفل اليوم معاً باليوم العالمي للعمل الخيري، والذي يمثل الوجه الحقيقي للفطرة الإنسانية السلمية".

وأضاف: "لقد تحول العمل الخيري على مدار الزمن إلى ثقافة وسلوك راسخ في الشخصية المصرية، مما جعل لمصر تاريخاً حافلاً وسجلاً متميزاً في هذا المجال".

وختم بالقول: "فتحية تقدير لكل مصري يشارك في نشر هذه الرسالة الإنسانية العظيمة من العطاء والبذل دون انتظار المقابل، وأدعو الجميع لمواصلة الاحتذاء بهذه القيم النبيلة".