وذكر محمد بن راشد، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "بتوجيهات رئيس الدولة.. وبعد التشاور مع أخي محمد بن زايد.. تعلن دولة الإمارات وثيقة مبادىء الخمسين.. والتي تحدد المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية".

وأضاف "أولويتنا الأولى هي تنمية بلادنا.. وغايتنا شعب الاتحاد.. وهدفنا أن يعمل الجميع كفريق واحد.. لأن بلدنا واحد.. وعلمنا واحد.. ورئيسنا واحد".

وتابع: "والخمسين القادمة والأجيال القادمة ستذكر هذه اللحظات التاريخية الفارقة في مسيرتنا".

وتأتي وثيقة "مبادئ الخمسين" مع دخول دولة الإمارات عامها الخمسين، حيث تدخل البلاد مرحلة وحقبة جديدتين في تاريخها ومسيرتها التنموية، ودورة جديدة من دورات نموها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

وتنص الوثيقة على 10 مبادئ لدولة الإمارات ينبغي على جميع الأجهزة الحكومية والتشريعية والشرطية والعلمية والأمنية وغيرها في الدولة الالتزام بها والعمل على تنفيذها عبر خططها واستراتيجياتها.