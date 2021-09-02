وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن التمرين يأتي ضمن "سلسلة التمارين المدرجة في الخطط التدريبية لجميع وحدات قواتنا المسلحة مع قوات الدول الشقيقة والصديقة وفي إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية وامتدادا لتمرين "زايد 1" الذي جرى بين البلدين عام 2014 وتمرين "زايد 2" الذي جرى عام 2017، في حين يشمل تمرين "زايد 3" عام 2021 على تمرين القوات البرية والقوات الجوية والدفاع الجوي بين البلدين الشقيقين".

ويهدف التمرين إلى استمرار تنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات البحرية لدولة الإمارات والقوات البحرية لجمهورية مصر العربية وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين المسرح البحري ضد التهديدات المختلفة والتدريب على العمل المشترك لتنفيذ المهام البحرية المختلفة وتطوير التعاون في دمج وتوافق قدرات الوحدات البحرية الإماراتية والوحدات البحرية المصرية بهدف توحيد المفاهيم العملياتية والتعبوية بين الجانبين في جميع مراحل التمرين.

وتتخلل فعالياته العديد من التدريبات المشتركة والمناورات التكتيكية وفق تسلسل مجريات التمرين، الذي يأتي ضمن التدريب على الإبرار البحري وحماية خطوط المواصلات البحرية، إضافة إلى تبادل الخبرات مع القوات المسلحة المصرية لتحقيق الأهداف التي رسمتها قيادتا البلدين الشقيقين.

وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بعلاقات راسخة في كل المجالات وبينها التعاون العسكري الذي زادت من قوته من خلال إقامة مناورات وتدريبات بين البلدين برا وبحرا وجوا.

وتستند العلاقات بين الإمارات ومصر على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، وأهمية التعامل مع هذه المتغيرات بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة ترسخ الأمن العربي والإقليمي.