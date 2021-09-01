وقالت الكهرباء العراقية في بيان نشرت وكالة الأنباء الرسمية "واع" أن منظومة الكهرباء الوطنية لتعرضت لتحد قديم متجدد تمثل في تخفضي كميات الغاز الإيراني المورد لمحطات إنتاج التيار في المناطق الوسطى والجنوبية بالعراق.

وأوضحت أن الكميات انخفضت من 49 مليون متر مكعب يوميا إلى 8 مليون متر مكعب يويما، مما أدى إلى خسارة نحو 5500 ميغاواط من الطاقة.

وقالت إنها اتخذت إجراءات عاجلة تضمنت التنسيق مع وزارة النفط لضخ كميات إضافية من الوقود البديل، لتعويض ما فقدته المنظومة من الغاز المورد، الذي يمكن أن يؤثر على إدامة زخم الإنتاج.

وأضافت أنها أجرت اتصالات دبلوماسية مع وزارة الطاقة الإيرانية وسفارتها في العاصمة بغداد، لتوضيح الظروف الموجبة لهذا الانحسار لتتم معالجة الموقف.

وتزامن تقليص كميات الغاز الإيراني المورد إلى العراق مع إحياء الشيعة في البلاد ذكرى مقتل الإمام الحسين، وهي المناسبة التي كانت وزارة الكهرباء العراقية تستعد لها من أجل توفير الطاقة للمشاركين في الاحتفالات.

ويعاني العراقيون من مشكلة مستعصية في الكهرباء طول السنوات الماضية، وتفاقمت هذا العام، مع اندلاع ما يعرف بـ"حرب أبراج الكهرباء"، التي تعرضت لها منشآت الطاقة في البلاد.

وتشح الكهرباء في العراق، خلال فصل الصيف، إلى حد كبير مع ارتفاع درجات الحرارة، نتيجة ارتفاع هائل في الطلب على الكهرباء خاصة لتشغيل مكيفات الهواء.