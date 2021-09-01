وحتى ليلة أمس، كانت تغلق جميع المنشآت وتمنع حركة الأفراد في مناطق المملكة كافة ليلا حتى السادسة صباحا باستثناء المطاعم والأشخاص الحاصلين على اللقاحات وهذه هي المرحلة الثالثة والأخيرة من الخطة التي أعلنت عنها الحكومة لفتح كافة القطاعات وإلغاء الحظر بمختلف أشكاله.

وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين قال في تصريح صحفي إن المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة فتح القطاعات (صيف آمن) ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأربعاء وتتضمن إجراءات المرحلة الثالثة إلغاء الحظر الجزئي والكلي في جميع محافظات المملكة والسماح بالتعليم الوجاهي للمدارس ورياض الأطفال والجامعات وفق اشتراطات تتعلق بالتطعيم.

كما تتضمن المرحة الثالثة السماح لجميع القطاعات بالعمل في جميع الأوقات وبطاقة تشغيلية 100 بالمئة باستثناء صالات الأفراح التي يسمح لها العمل بطاقة استيعابية تبلغ 50 بالمئة وبحد أقصى 200 شخص، كما سيسمح بإقامة المهرجانات والمؤتمرات والمعارض والمسارح بطاقة استيعابية محدودة ووفق اشتراطات خاصة إلى جانب السماح لوسائل النقل العام بالعمل بسعة مقعدية تبلغ 100 بالمئة

يذكر أن الأردن سجل حوالي 800 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وحوالي 10 آلاف وفاة لغاية اليوم، بينما تعمل وزارة لصحة على تكثيف حملات التطعيم التي وصلت لحوالي 6 مليون جرعة.