وأعرب أوستين خلال الاتصال عن شكره وتقديره للدعم الهام الذي قدمته دولة الإمارات إلى بلاده، في عمليات إجلاء الرعايا الأميركيين من أفغانستان إضافة إلى الأجانب والدبلوماسيين والعاملين في المنظمات الإنسانية والأفغان الحاملين لتأشيرات الدول الصديقة.

وقال وزير الدفاع الأميركي إن تعاون دولة الإمارات مع الولايات المتحدة والتسهيلات التي قدمتها عبر مطاراتها وأراضيها، كان لها أثر كبير في نجاح عملية الإجلاء الآمن من أفغانستان لرعايا مختلف الشركاء.

وبحث الشيخ محمد بن زايد ووزير الدفاع الأميركي خلال الاتصال علاقات التعاون في الشؤون الدفاعية والعسكرية وتعزيز العمل المشترك بين البلدين.

كما تبادل ولي عهد أبوظبي والوزير الأميركي خلال الاتصال، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.