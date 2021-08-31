وتسهيلاً لأمر الراغبين في السفر، أصدر الأمن العام الأسبوع الماضي قرارا وافق فيه على تصديق إخراجات القيد التي يعود تاريخها إلى عام 2017 فصاعداً، غير أنّ اللبنانيين يحتاجونها في مسائل أخرى..

وظهرت سوق سوداء جديدة في البلاد، إذ بدأ بعض العاملين فيها يستغلون حاجات الناس الملحّة، ليجنوا الأموال مقابل تأمين إخراجات قيد.

واستيضاحاً لما يجري، قال مختار بلدة شبعا الحدودية في قضاء حاصبيا، محمد هاشم لـ"سكاي نيوز عربية: "هناك مشكلة فعلية لكنها محصورة في عدم تأمين إخراجات القيد الإفرادية والعائلية في كل لبنان".

وأضاف: "لا زلنا ننتظر الوعود بتأمينها، آملين أن يتم ذلك قريباً فيما لا زال السعر في قضاء حاصبيا كما هو، لم يتأثر بسعر السوق السوداء والعمل في المنطقة يجري على ما يرام".

وقال المواطن أبو عبد البغدادي في العاصمة بيروت لموقع "سكاي نيوز عربية": "يتراوح سعر إخراج القيد في السوق السوداء بين 50 ألف إلى 500 ألف ليرة".

من جهتها، ذكرت الطالبة نانسي هاجر: "لا يهم المبلغ بقدر ما يهمني الحصول على إخراج القيد ووجوده في الوقت المحدد للقبول في الجامعة".

وأوضح مختار بلدة تكريت في قضاء عكار شمالي لبنان علي غيّة: "مثل هذه الأمور تحصل في المدن أكثر مما تحصل في القرى والبلدات".

وتابع: "لم أر عمليات السوق السوداء لكني سمعت بها من بعيد ربما هناك مجموعة سماسرة يقبضون ثمن إخراج القيد عندما يكون الشخص مضطراً، كما باقي المحتكرين والمال يعمي القلوب".

وأوضح غية: "مطبوعات إخراجات القيد غير متوافرة في الوقت الحاضر، وقد شهدت طلباً كبيراً نتيجة ارتفاع الطلب على جوازات السفر، لكن حالياً تمّ الإستغناء عن إخراج القيد في حال توفر الهوية، أو إذا كان لدى الشخص إخراج قيد قديم منذ عام 2017 وما بعده يتمّ تصديقه"، مضيفاً "المضطرّ إلى تأمين إخراج قيد عليه تقديم طلب عند المختار والتوجّه إلى رئيس دائرة النفوس لشرح أسباب حاجته، فالمدير العام يعطي إخراجات القيد في حال الطوارئ فقط".

وأدرف قائلا: "أسعار السوق السوداء سببها بلا شك مهربو المعاملات وهؤلاء فئة غير شرعية يستغلون وجع الناس ولا يقوم مختار شرعي بذلك، والصعوبة تكمن في عدم وجود نماذج من إخراج القيد وانقطاع الحبر والإنترنت والمازوت والبنزين".

ودعا المختار غية إلى ضرورة ملاحقة هؤلاء لأن "لديهم قنوات خاصة مخفية مع جهات غير معروفة".