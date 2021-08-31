وأوضحت المصادر المصرية أنه استجاب للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، حيث سيقوم نائب وزير الخارجية المصري السفير، حمدي لوزا، بزيارة إلى أنقرة يومي 7و8 سبتمبر المقبل.

وأضافت أن السفير لوزا سيشارك في الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا، وينتظر أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد صرح في يونيو الماضي بأن المحادثات مع تركيا قد توقفت.

وقال إن شكري، بصورة غير مباشرة، إن خطوات أنقرة ضد تنظيم الإخوان غير كافية.

وبدأت تركيا، قبل أشهر في تغيير لهجتها حيال علاقاتها مع مصر، بعد كانت ذات نبرة متوترة، وتحدثت عن وجود اتصالات استخبارية ودبلوماسية مع مصر.

وأرسلت وفدا للمشاركة في المُباحثات الاستكشافية التي عقدت في القاهرة في مايو الماضي.

وتقول الخارجية المصرية إن المناقشات الاستكشافية تركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.