وقال بيان للبيت الأبيض: "تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الشريك العراقي بينما نعمل معًا لتحقيق استقرار أكبر في جميع أنحاء الشرق الأوسط. لا نزال ملتزمين بتعزيز علاقتنا الثنائية بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي."

وأضاف البيان: "عندما اجتمعنا أنا ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المكتب البيضاوي الشهر الماضي، ناقشنا دور العراق المهم في المنطقة والجهود الكبيرة التي تقودها حكومة العراق، بما في ذلك حكومة إقليم كردستان، لتحسين وتعزيز العلاقات بين العراق وجيرانها."

وختم بيان البيت الأبيض بالقول: "يجب أن تكون الدبلوماسية الأداة الأولى لسياستنا الخارجية، ونحن ممتنون لوجود شركاء يشاركوننا هذه الرؤية."