وبحسب "وام"، فإن الاستضافة بدأت تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار المبادرات الإنسانية العالمية لدولة الامارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه المبادرة تزامنا مع قيام دولة الإمارات بتسهيل تقديم الدعم واستقبال عشرات الرحلات الجوية التي تقل المواطنين الأجانب من أفغانستان، بما في ذلك عدد من الدبلوماسيين والموظفين الدوليين من مختلف الجنسيات والعاملين في المنظمات غير الحكومية إلى مطارات الدولة.

كما قامت دولة الإمارات بتسهيل عمليات الإجلاء لنحو 39.827 من الأجانب و الأفغان من أفغانستان وذلك باستخدام طائراتها وعبر مطاراتها.

و تأتي هذه المبادرة كذلك في إطار النهج الإنساني الذي تتعامل به الدولة مع تطورات الأوضاع في أفغانستان، وضمن رسالتها الإنسانية العالمية على الساحة الدولية عامة و تجسيدا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الداعية التي التضامن والتكاتف الإنسانيين في أوقات المحن والأزمات.