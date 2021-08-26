وأسند عقيقي إلى كل من الموقوفين جورج إبراهيم، وعلي صبحي فرج، إقدامهما على "تخزين مواد ملتهبة بشكل غير آمن، رغم علمهما بخطورة عملهما، وتوقع النتيجة وتعريض حياة المواطنين للخطر، والتسبب بقتل 31 عسكريا ومدنيا".

كما أسند إلى المدعى عليه الموقوف جرجي إلياس إبراهيم "إقدامه على إشعال الحريق".

وجاء الادعاء على المتهمين الأول والثاني استنادا للمواد 547 معطوفة على المادة 189 من قانون العقوبات، والمادة 547 معطوفة على المادة 201 من القانون نفسه، اللتين تنصان على الأشغال الشاقة الموقتة.

أما الادعاء على جرجي إبراهيم فجاء بالاستناد إلى المادة 591 معطوفة على المادة 587 من قانون العقوبات التي تنص على الأشغال الشاقة المؤبدة.

وتمت الملف لقاضي التحقيق العسكري الأول بالوكالة، فادي صوان، طالبا استجوابهم، وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.