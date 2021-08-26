وقال جهاز مكافحة الإرهاب إنه تم اعتقال قيادي يدعى "أبو منصور"، يحمل لقب ما يسمى بـ"إداري عام ولاية الجنوب" في تنظيم داعش.

وأوضح أن عملية الاعتقال تمت بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب في أربيل، لافتا إلى أن الإرهابي كان يتحرك بهويات مزورة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تضيق قوات الأمن العراقية الخناق على عناصر التنظيم الإرهابي، إذ أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، إطلاق عملة عسكرية في قضاء الطارمية شمال بغداد، لملاحقة الخلايا النائمة في التنظيم.

وتعد هذه ثاني عملية تطلقها القوات العراقية لمحاربة داعش في شمال بغداد، خلال 10 أيام.

يذكر أن العراق أعلن الانتصار على "داعش" أواخر عام 2017، إلا أن التنظيم الإرهابي بقي على شكل خلايا تتمركز في مناطق نائية تتخذها ملاذا لشن هجمات بين الحين والآخر.