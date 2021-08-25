وكتب راب في تغريدة على موقع "تويتر"، أن الآلاف جرى إجلاؤهم من أفغانستان إلى بريطانيا، عن طريق مطارات في دولة الإمارات.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني، أن من جرى إجلاؤهم من أفغانستان، يضمون مواطنين بريطانيين إلى جانب أفغان معرضين للخطر.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة "فرانس برس"، أن دولة الإمارات هي ثاني دول العالم، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الأشخاص الذين أجلتهم من أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل.

وبحسب صحيفة "ذا ناشونال"، فإن دولة الإمارات التي حلت ثانية في التصنيف، ساعدت على إجلاء ما يزيد عن 20 ألف شخص غادروا أفغانستان من مطار كابل.

وذكر المصدر أن 8500 شخص استفادوا من طائرات ومطارات دولة الإمارات، أثناء إجلائهم من أفغانستان إلى الخارج.

وساعدت دولة الإمارات، على إجلاء رعايا دول أجنبية في أفغانستان؛ أغلبهم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان ونيوزيلندا وأستراليا وبولندا وإسبانيا والمكسيك.

ويوم السبت الماضي، تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا، من الرئيس الأميركي جو بايدن، أعرب خلاله عن شكره وتقديره للدعم والتسهيلات التي قدمتها دولة الإمارات في عمليات إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأميركيين من أفغانستان، إضافة إلى مواطني الدول الصديقة بجانب الأفغان الذين يحملون تأشيرات هذه الدول.